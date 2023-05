Moins de failles, moins de bugs : comment Google va rendre ses apps plus sûres et stables

Pour mieux protéger les utilisateurs et leurs données lorsqu'elles transitent par Android, il est impératif de leur proposer des applications plus sécurisées et moins perméables aux failles. Pour accélérer le mouvement et faire du système d'exploitation mobile un outil plus sûr, Google a lancé le 22 mai son nouveau programme de bug bounty (prime aux bugs) baptisé Mobile Vulnerability Rewards Program, ou Mobile VRP.