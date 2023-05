Faites attention, un puissant malware est en train de pré-infecter des millions de smartphones Android

Le groupe d'experts en cybersécurité Trend Micro vient de publier un nouveau rapport d'analyse dans lequel on apprend que le malware Guerrilla, visiblement créé par le groupe Lemon, aurait pré-infecté 8,9 millions d'appareils Android à travers 180 pays. On parle bien évidemment de smartphones, mais également de tablettes, de télévisions connectées, de décodeurs, et même de montres connectées pour enfants. Capable d'intercepter des SMS à usage unique, les mots de passe, les données bancaires et toutes sortes d'informations sensibles, Guerrilla est particulièrement dangereux.

Il peut en effet passer outre les mises à jour de sécurité, puisqu'il n'affecte pas directement les applications, mais la ROM. Ainsi, les pirates s'attaquent au logiciel dont le rôle est de charger le système d'exploitation de gérer l'utilisation du matériel. 50 ROM différentes ont été infectées, ce qui est tout simplement énorme. Une telle infection révèle une grande connaissance des outils spécialisés dans le domaine du piratage et renforce le danger représenté par Guerrilla.

« L'infection transforme ces appareils en proxys mobiles, en outils de vol et de vente de SMS, en faux comptes de réseaux sociaux et comptes de messageries en ligne, et est monétisée par de fausses publicités type fraude au clic », peut-on lire.