Google commence à rembourser les joueurs Stadia... et ça s'annonce fastidieux !

Google procédera à l'envoi d'un mail lorsqu'un remboursement ne pourra aboutir via le mode de paiement lié à un compte. De plus, si une personne a supprimé son compte, elle devra contacter le service d'assistance par ses propres moyens. Notons au passage qu'en dessous de 20 transactions effectuées sur Stadia, l'utilisateur recevra un mail différent pour chaque article acheté. Au-delà de ce chiffre, un seul mail qui récapitulera tous les produits et services remboursés sera envoyé.

Bref, surveillez régulièrement votre boîte mail jusqu'en janvier.