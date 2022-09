Google Play apporte une fonctionnalité indispensable à son espace enfants

Lorsqu’un enfant démarre l’application Kids Space, il est confronté à un vaste choix de contenus en tous genres (et de toute évidence adaptés à son âge) : applications, jeux, livres, vidéos, etc. Afin d’éviter que nos chers bambins ne passent trop de temps devant leur écran, et qu’ils se perdent dans la vaste jungle de contenus disponibles, les utilisateurs pourront dorénavant masquer les applications recommandées. De la sorte, les adultes pourront davantage contrôler l’activité de leurs petits.