Ces 3 nouvelles fonctionnalités d'Android qui vont vous changer la vie

Pour commencer, la firme de Mountain View vient de déployer la pratique de lecture, une fonctionnalité visant à aider et accompagner les enfants dans leur apprentissage de la lecture. Dans Google Play Livres, sur des milliers d'ebooks pour enfants, ces derniers pourront désormais entendre la prononciation de mots inconnus, répéter les mots mal prononcés et recevoir des commentaires en temps réel. Une telle fonctionnalité pourra sans nul doute s'avérer utile pour aider les plus jeunes à enrichir leur vocabulaire tout en améliorant leurs compétences de compréhension.