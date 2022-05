En version 101, Chrome OS s'offre un nouveau launcher

Annoncé au cours du mois de mars, voilà que le tout nouveau launcher de Chrome OS est enfin disponible. Dans une logique de le rendre plus ergonomique, celui-ci ne prend désormais plus toute la place de l’écran. Plus petit, il se présente maintenant sous forme de volet flottant dans la partie inférieure gauche de votre écran. De la sorte, vous disposerez désormais de plus d’espace afin de toujours garder un œil sur vos différentes fenêtres déjà ouvertes.