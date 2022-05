La première bêta d'Android TV 13 est arrivée !

Cette première version bêta d'Android TV 13 propose à l'heure actuelle une expérience très similaire à Android 12. Pourtant, il y a quelque temps de cela, la firme de Mountain View avait annoncé qu'un certain nombre de fonctionnalités feraient leur arrivée au sein d’Android TV 13. Parmi elles, nous retrouvons un mode Picture-in-Picture amélioré, la prise en charge de Fast Pair (qui permet d’appairer simplement des périphériques audios externes à votre téléviseur) ou encore un mode veille plus élaboré, qui permettrait d’assurer une plus faible consommation d’énergie en bloquant l’accès réseau aux applications.