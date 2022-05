Privacy Sandbox : découvrez le prochain système majeur de sécurité d'Android 13

Si jusqu'à maintenant les développeurs qui inséraient des bibliothèques dans leurs applications voyaient ces bibliothèques (donc ici Google) collecter toutes sortes de données, avec le SDK Runtime, tout cela sera de l'histoire ancienne. Les bibliothèques tierces fonctionneront dans une sorte de bac à sable virtuel davantage contrôlé et réglementé. Ici, le développeur pourra gérer directement les droits d'accès de chaque bibliothèque (Google, Facebook et autres), et même restreindre directement ces droits.