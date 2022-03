Google passera bientôt à la version 4 de sa plateforme Analytics, pour quels changements ?

Un pas est en train d'être franchi en matière de mesure de fréquentation des sites par les internautes. L'outil maison de la firme de Mountain View, Google Analytics, va baisser pavillon, du moins pour ses deux versions les plus récentes, « Universal Analytics », qui est un peu la version standard, et « Analytics 360 ». En somme, c'est une version plus conforme à ce que réclament des autorités comme la CNIL que Google est en train de progressivement déployer. Elle se nomme Google Analytics 4, et peut déjà être activée par les propriétaires de sites web ou applications mobiles.