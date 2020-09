Cloudflare lance une alternative à Google Analytics respectueuse des données

Pour le moment, l’entreprise américaine a souhaité réserver l’usage de Cloudflare Web Analytics à ses clients payants. Mais n’importe quel webmaster aura la possibilité de l’utiliser dans les mois à venir, assure l’éditeur sans plus de précision.

« Nous voulions développer un service d’analytics qui revienne à ce qui est réellement important pour les créateurs du web, pas nécessairement les marketeux, et donner aux créateurs l’information dont ils ont besoin de façon claire et simple, et sans sacrifier la confidentialité de leurs visiteurs » explique Jogn Graham-Cumming, Directeur technique de Cloudflare dans les colonnes de Search Engine Journal. « Le business model de Cloudflare ne s’est jamais articulé autour du traçage des utilisateurs ou de la revente de publicités, reprend le cadre de l’entreprise. Nous ne voulons pas savoir ce que vous faites sur Internet — cela ne nous regarde pas ».