Une plainte contre Google pour discrimination salariale est devenue un recours collectif représentant 10 800 femmes

Les quatre anciennes employées de la firme de Mountain View l'accusent de payer les femmes 17 000 dollars de moins que les hommes, en violation de la loi californienne sur l'égalité des salaires. Elles indiquent également avoir été positionnées sur des rôles moins importants et plus bas dans la hiérarchie par rapport à leurs collègues masculins, à niveau de compétences et d'expérience égal. Certaines d'entre elles indiquent avoir vu leurs demandes d'augmentation et de promotion refusées, quand celles qui les ont finalement obtenues soulignent qu'entre temps, les hommes de leur équipe avaient grimpé dans la hiérarchie bien plus haut qu'elles.