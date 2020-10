Samsonite et Google ont développé un sac à dos connecté : le Konnect-i

Le module doit être rechargé via un câble micro-USB fourni, puis être remis en place. Il fait alors vibrer le sac pour faire comprendre à son porteur qu'il est correctement installé.



Il devient ensuite possible de réaliser diverses actions via quatre gestes : « brosser » le module vers le haut, vers le bas, appuyer deux fois sur le module ou le couvrir avec la main. La configuration de l'action associée se fait par l'application Jacquard, qui est compatible Android et iOS.