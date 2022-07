Le nouveau XPS 13 Plus de Dell est le premier PC portable certifié Ubuntu 22.04 LTS

Avec l'annonce d'une certification Ubuntu 22.04 Long-Term Support (LTS) pour le XPS 13 Plus, nouveau fleuron de Dell sur le marché des ultraportables, les deux entités vont encore plus loin pour encourager l'adoption de Linux sur des machines commerciales. En l'occurrence, cette certification permet d'assurer que chaque composant est prêt pour fonctionner avec Linux. La chose passe par une vérification de compatibilité pour chacun des composants, le tout en laboratoire. Pour l'utilisateur, c'est aussi l'assurance que les bons drivers sont installés pour permettre à toutes les fonctionnalités de l'appareil de s'exprimer pleinement.

Notons que le XPS 13 Plus pouvait déjà être livré sous Linux, mais seulement sous Ubuntu 20.04 LTS, une version plus ancienne. Avec cette nouvelle version 22.04 LTS, lancée en avril dernier, l'appareil part quoi qu'il en soit pour une décennie de support logiciel. Les versions LTS de Linux promettent en effet 10 ans de mises à jour. Dans le cas d'un XPS 13 Plus sous Ubuntu acheté cette année, la fin du support standard se concrétisera en 2027, tandis que la fin de vie logicielle du produit interviendra seulement en 2032.