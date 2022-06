Apple et vie privée : vraie promesse ou stratégie marketing ?

En effet, Apple a accepté que les données des comptes iCloud soient stockées sur des serveurs localisés en Chine et accessibles par les autorités. Apple n’a eu d’autre choix que de jeter un voile opaque sur ses bonnes intentions et de passer un accord avec le gouvernement chinois pour accéder à un marché de plus d’un milliard de clients potentiels. Chez Apple, les profits sont donc parfois bien plus forts que les principes…