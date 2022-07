La surprenante plainte de Cydia, porte-étendard du jailbreak, contre Apple : on vous explique tout !

Le succès fut rapide pour ce projet open-source qui amassait un dixième des utilisateurs d'appareils iOS en août 2009. Jay Freeman, le développeur de Cydia, et ses comparses finançaient le projet à l'aide de publicités dans les applications installées et de dons de la part d'utilisateurs. À mesure que le projet gagnait en popularité, un jeu du chat et de la souris entre Apple et et les différentes équipes de jailbreakers se déroulait et aucun des deux ne semblait réussir à prendre l'ascendant.