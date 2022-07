Apple : le Magic Keyboard profite d'une belle remise chez Amazon

Cet exemplaire du fameux Magic Keyboard est destiné aux iPad Pro avec un format 12,9 pouces. Il vous permettra de profiter d'un confort impérial grâce à une course de frappe d'à peine 1mm. Les touches sont également rétroéclairées pour pouvoir continuer à travailler dans l'obscurité. Un mécanisme à ciseaux est aussi de la partie pour une sensation de frappe toujours plus précise et agréable. Mais ce n'est pas le seul atout de ce clavier imaginé par Apple.

Le Magic Keyboard est également doté d'un port USB-C permettant de recharger votre tablette très facilement. Ainsi, les ports de votre appareil resteront libres pour pouvoir accueillir des accessoires additionnels. Enfin, cet exemplaire pourra s'incliner via un simple geste et même se replier pour un transport encore plus simple.