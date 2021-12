Idée cadeau : les AirPods 2 (2e génération) sont à très bon prix à quelques semaines de Noël

Autre point important, les adhérents au programme Cdiscount à volonté obtiendront des avantages non négligeables. En activant l'essai gratuit (puis 29 €/an), vous bénéficierez d'une livraison plus rapide sur de nombreux produits. Une cagnotte sera à votre disposition tout comme un accès illimité à la presse en ligne et à des remises exclusives.