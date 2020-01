Apple se dote d’un robot destiné à mieux recycler ses iPhone

© Recycle International

Apple reste dépendante des mines de terres rares

Une part de recyclage plus importante dans les produits Apple

Daisy, c'est son nom, est un automate qui a trouvé sa place dans une usine texane d'Apple. Un bras articulé ultra performant, capable de dessouder près de 200 iPhone par heure ; permettant aux ouvriers de récupérer pas moins de 14 nouveaux composants pouvant être recyclés et, à terme, réutilisés dans de nouveaux smartphones.Si l'on peut se réjouir qu'Apple prenne les devants pour s'attaquer au problème du recyclage de smartphones (dont moins de 20 % sont recyclés chaque année), personne n'est dupe : Apple restera bien dépendante des mines de cobalt ou d'autres matériaux nécessaires à la fabrication de ses produits. Des mines qui, comme chacun sait, ne sont bonnes ni pour la planète, ni pour les enfants qui y travaillent Outre cette dépendance à laquelle Apple aura bien du mal à se soustraire, Kyle Wiens, PDG de iFixit, estime que la firme se trompe de combat avec son robot Daisy. Pour lui, Apple ferait mieux d'œuvrer à rendre ses produits davantage réparables plutôt que de les recycler.En effet, de par leur nature hermétique, les produits à la pomme sont parmi les moins durables du marché. L'iPhone 11, pour prendre l'exemple du dernier-né de la firme de Cupertino, n'obtient ainsi qu' un score de réparabilité de 6/10 , contre 10/10 pour le Fairphone 3 , pour ne citer que lui.Ceci étant dit, on ne peut refuser à Apple le crédit de faire des efforts sur le sujet brûlant de l'environnement. Les MacBook Air et Mac mini de dernière génération, par exemple, n'utilisent que de l'aluminium recyclé. Et les efforts de son nouveau robot Daisy devraient permettre à la firme de pousser davantage les curseurs du réemploi dans les prochaines années.D'ailleurs, Apple s'envisage plutôt cigale que fourmi pour la suite. Lisa Jackson, responsable environnementale chez Apple, explique à Reuters que si la firme a choisi d'expérimenter Daisy sur ses iPhone, elle aimerait partager son nouvel automate avec d'autres industriels, et notamment ceux de l'automobile électrique.