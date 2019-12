Certains MacBook Pro récents s'éteignent "tout seuls", Apple explique comment contourner le bug

Apple confirme l'existence du problème

La solution miracle ?



Utilisez votre ordinateur jusqu'à ce qu'il reste moins de 90 % de batterie.



Branchez-le à son chargeur.



Quittez toutes les applications.



Fermez votre MacBook Pro, pour le mettre en veille.



Laissez-le en charge pendant au moins 8 heures.



Passé ce délai, installez la dernière version de macOS.



Ensuite, classez vos artichauts du plus lisse au plus râpeux (bon OK, ça, c'est pour exagérer, ça ne figure pas vraiment sur le site d'Apple).



Les appareils vendus par Apple sont conçus pour faciliter la vie de leurs utilisateurs, par exemple en automatisant certaines tâches. Avec le MacBook Pro 2019, version 13 pouces, l'innovation technologique va encore plus loin : plus besoin d'éteindre son ordinateur, il le fait lui-même, y compris quand vous n'avez rien demandé.Évidemment, il s'agit d'un bug, qui a déjà agacé de nombreux propriétaires du produit à travers le monde. Et Apple a officialisé l'existence de ce problème, en publiant des consignes à suivre afin de mettre fin à ces mises hors tension aléatoires, sur son site de support Cependant, l'entreprise n'explique pas du tout l'origine de l'anomalie. On peut simplement supposer qu'il s'agit d'un problème logiciel, et non matériel, dans la mesure où les manipulations ci-dessous suffiraient à le résoudre. Mais accrochez-vous : la procédure à suivre est digne desles plus alambiqués que l'on peut retrouver dans les jeux vidéo.Si vous êtes donc en possession d'un MacBook Pro 13", édition 2019, avec deux ports Thunderbolt 3, et qu'il a tendance à s'éteindre, même en étant chargé, voici les étapes recommandées par Apple :Élémentaire, n'est-ce pas ? Espérons qu'au moins, après avoir effectué toutes ces manœuvres, le problème soit définitivement résolu. Mais Apple ne semble pas si optimiste : l'entreprise vous invite à contacter le service client si le bug persiste.