L'iPhone 11 obtient un habituel 6/10 chez iFixit, voilà pourquoi

La batterie et l'écran sont facilement réparables sur cet iPhone 11

Des vis propriétaires et des tarifs de réparation exorbitants

L' iPhone 11 Pro fait la une des médias depuis sa présentation il y a deux semaines. Désormais disponibles en magasin, les derniers smartphones d'Apple sont analysés sous tous les angles, du design à leurs capacités photographiques qui constituent la grosse nouveauté de cette génération.Le sites'est procuré également l'iPhone 11 Pro Max et a procédé à un démontage en règle de l'appareil pour découvrir ses secrets de fabrication mais également savoir s'il était plus ou moins réparable une fois sorti du réseau d'Apple Store et de réparateurs agréés par la marque.iFixit donne une note de 6/10 à l'iPhone 11 Pro (Max). Pas de surprise, c'est la même que celle donnée à l'iPhone XS l'année dernière et les constatations des équipes du site web sont à peu près similaires.Les experts du démontage soulignent la facilité avec laquelle ils ont eu accès à l'imposante batterie développée cette année par Apple pour obtenir plus de quatre heures d'autonomie supplémentaires. Le ruban adhésif fixant la batterie est plus épais, donc plus solide et il y a moins de risques de casser le composant durant son remplacement.L'écran est également facile à retirer et à changer, même pour un réparateur de quartier et ces réparations, parmi les plus fréquentes, ne devraient pas avoir besoin d'un aller-retour au SAV Apple.Le site est plus sévère quant à la manie du constructeur californien d'utiliser des vis propriétaires qui obligent les réparateurs amateurs ou professionnels à s'équiper spécialement pour cet appareil. Les joints d'étanchéité rendent également plus difficiles certaines réparations.Enfin, et c'était déjà le cas sur les précédents modèles, si le dos en verre est brisé et que vous souhaitez le remplacer, il vous faudra retirer l'intégralité des composants du téléphone et remplacer le châssis complet.Le prix de cette réparation chez Apple coûtera 641 €, et l'on vous invite, si vous ne souhaitez pas protéger votre précieux dans une coque, à souscrire un AppleCare. Le prix de la réparation chute alors à 99€, hors prix de l'assurance.