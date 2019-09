Le Fairphone 3 obtient la note parfaite de 10/10 sur iFixit

Le Fairphone 3, parfaitement réparable

Des composants faciles à remplacer

est un site regroupant une communauté d'entraide à travers le monde, afin de livrer des conseils sur la réparation d'un grand nombre d'appareils. La plateforme évalue également les téléphones portables, en leur donnant un « score de réparabilité », sanctionnant leur facilité à être restaurés.Dans ce domaine, les derniers modèles de Samsung font, par exemple, figure de mauvais élèves, avec une note de 3/10 pour le Galaxy Note10 Plus ou le Galaxy S10 . A contrario, Apple s'en tire avec une mention « assez bien », l' iPhone XR ayant reçu un 6/10.À l'opposé, on retrouve le dernier-né de l'entreprise néerlandaise du même nom. Le smartphone se veut à la fois. Cette dernière propriété a donc été approuvée par iFixit, qui lui a attribué la, la même qu'à son prédécesseur, le Fairphone 2 Il faut dire que le constructeur a fait en sorte de simplifier la vie de ses utilisateurs. Le smartphone est ainsi livré avec un tournevis, etde la société, accompagnées de guides pratiques.Lors de sa procédure d'évaluation, iFixit a confirmé que. La batterie du téléphone est ainsi accessible sans recourir à un quelconque outil, et l'accès à son écran ne nécessite qu'un tournevis standard. De même, il est alors facile d'atteindre les différents modules de l'appareil, tels que la caméra ou le haut-parleur, pour éventuellement les remplacer. Et certaines pièces, comme l'appareil photo de la face avant, peuvent être changées indépendamment du module complet. Quant au remontage, il est égalementAvec ce score parfait, le Fairphone 3 confirme donc sa place de smartphone idéal pour ceux qui veulent bricoler leur appareil. Et il peut aussi constituer une solution intéressante pour ceux ayant souvent tendance à faire tomber leur téléphone...