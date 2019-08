Fairphone 3 : le smartphone éthique annonce sa mise à jour

Un milieu de gamme écologique

Source : The Verge

C'est aujourd'hui que l'entreprise néerlandaisea présenté son tout dernier smartphone écologique : le. Un milieu de gamme qui met l'accent une réduction de 30 % des émissions de CO²... mais pas que !Avec le Fairphone 3, ne vous attendez pas à une fiche technique digne d'un Huawei P30 Pro Samsung Galaxy Note 10 ou iPhone XS Max . Le smartphone mise sur des caractéristiques du milieu de gamme pour une utilisation ultra basique. Là où le Fairphone 3 se démarque de la concurrence, c'est à travers. Comme l'explique la société, garder le smartphoneéquivaut à réduire de 30 % les émissions de CO².Mais ce n'est pas tout puisque dessont utilisés pour la fabrication du Fairphone 3. Des matériaux notamment extraits de zones vides de tout conflit. Pour le plastique et le cuivre, le constructeur a décidé d'opter pour du recyclé . Sans oublier que les utilisateurs qui retourneront leur précédent smartphone Fairphone seront récompensés par la firme.À noter que, contrairement à beaucoup d'entreprises de la téléphonie qui optent pour des colles fortes rendant les smartphones difficiles à réparer, le Fairphone 3 est composé de sept modules. Ces derniers permettentet la possibilité d'échanger une pièce défectueuse facilement.Niveau fiche technique, on trouve un écran Full HD de 5,7 pouces avec un format 18:9 et une résolution 1080 x 2160 pixels. Le processeur est un, couplé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage - extensible via microSD. La batterie, amovible, est de 3 000 mAh. L'appareil photo arrière propose 12 mégapixels et le capteur avant 8 mégapixels. Un double emplacement SIM est présent.Le Fairphone 3 estdepuis le 27 août à cette adresse