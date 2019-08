Fairphone 3 : Orange sera le distributeur exclusif du mobile éthique pendant 2 mois

Fairphone 3

Le Fairphone 3, naturellement moins onéreux couplé à un forfait

Un bonus à la clé

Source : communiqué

L'opérateura annoncé, lundi, qu'il sera leduen France, en boutique et sur Internet. Le communiqué précise qu'il est d'ores et déjà possible de le pré-commander sur les sites orange.fr et sosh.fr Du côté de l'opérateur historique, leest proposé au prix de 450 euros sans abonnement, alors utilisable avec n'importe quelle carte SIM. En revanche, son prix tombe àavec le forfait « 50 Go avec mobile » (29,99 euros/mois la première année puis 44,99 euros la suivante).Orange propose en outredit en « bon état », etpour les clients Orange titulaires d'un forfait 50 Go, 100 Go ou 150 Go avec mobile.Rappelons que le Fairphone est ungrâce à ses écran, microphone, batterie, caméra et modules supérieurs et inférieursDéjà en 2017, Orange avait obtenu le statut d'unique distributeur du Fairphone 2, dont la commercialisation avait démarré fin 2015 et dont les stocks sont épuisés depuis mars 2019.