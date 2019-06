Apple passe à 200 Mo la limite de téléchargement d'une app via données cellulaires

Une limite passée de 150 à 200 Mo

Source : Softpedia News

Sur vos produits, plus besoin de vous connecter à un réseau Wi-Fi pour télécharger un fichier de 200 Mo.En septembre 2017, on passait d'une limite de téléchargement de 100 à 150 Mo. Un an et demi plus tard, nous voilà désormais àJusque là, les utilisateurs étaient bloqués dès lors qu'ils souhaitent télécharger une application ou un document faisant plus de 150 Mo. De quoiauprès de son opérateur.Néanmoins, peut-être serait-il judicieux de proposer à l'utilisateur une possibilité de forcer le téléchargement malgré tout. Cela pourrait être utile, étant donné que les téléchargements se font souvent par besoin, et compte tenu de l'importance du nombre de Go compris dans les forfaits mobiles.