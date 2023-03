Apple lâche un prestataire de l'Apple Care en France : 238 employés sur le carreau

C'est ainsi que le 4 mars dernier, les employés du site ardéchois ont été confrontés à des ordinateurs éteints et à l'impossibilité pure et simple de pouvoir travailler. Personne ne les avaient prévenus de la rupture de contrat d'Apple, qui ne devait être effective que 90 jours plus tard, apprend-on. Depuis cette date, plus d'activité et aucun espoir de reprise pour les salariés, qui restent heureusement rémunérés jusqu'à leur licenciement.

Quoi qu'il en soit, la plupart dénoncent une situation confuse, particulièrement en cette journée du 4 mars. « Ce jour-là, j'ai été choquée. On était dans une confusion totale. Est-ce que je suis virée ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On s'est rendu compte de la violence de la chose », relate par exemple Pauline Boléa, déléguée syndicale CFDT, dans le cadre d'une conférence de presse organisée le 17 mars et suivie par France Bleu.