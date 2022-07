Apple : chargé d'éviter les délits d'initié, il est accusé de délit et plaide coupable

Gene Levoff avait ainsi une parfaite connaissance des informations financières du constructeur et pouvait anticiper les hausses et les chutes de l'action Apple en fonction des prochains résultats annoncés et des performances de l'entreprise, en achetant ou en vendant de grands volumes d'actions quelques jours avant la publication des chiffres trimestriels du groupe.

En utilisant ces données, l'avocat aurait ainsi réalisé un profit de 227 000 dollars sur certaines transactions et aurait à l'inverse réussi à éviter des pertes d'environ 377 000 dollars sur d'autres échanges en anticipant les variations à la baisse du cours de l'action de son employeur.

Apple a licencié sur le champ son ancien avocat en 2018, mais les ennuis judiciaires de Gene Levoff continuent encore aujourd'hui. Son jugement est attendu pour le 10 novembre prochain : la peine qu'il encourt est de 20 ans de prison et de cinq millions de dollars d'amende pour chacun des chefs d'accusation pour lesquels il est poursuivi.

Après avoir nié les faits durant plusieurs années, Gene Levoff a finalement plaidé coupable récemment, espérant peut-être un peu de clémence de la part de la justice. Apple quant à elle s'est refusée à faire le moindre commentaire à ce sujet.