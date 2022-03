iOS 15.4 : découvrez toutes les nouveautés de la mise à jour de votre iPhone

Alors qu'il n'est plus obligatoire en France de porter un masque dans les lieux publics, excepté dans les transports en commun et certains établissements de santé, la mise à jour 15.4 d'iOS nous apporte (enfin) la possibilité d'utiliser Face ID avec l'un de ces cache-visage, à condition d'avoir un iPhone 12 ou iPhone 13 (quel que soit le modèle, mini, standard ou Pro). Déverrouillage du téléphone comme paiement sans contact, votre masque ne sera plus une barrière pour Face ID.