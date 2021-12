iOS 15 provoquerait des bugs de géolocalisation avec Philips Hue

Concrètement, les lumières Philips Hue auraient tendance à ne plus s'allumer ou s'éteindre automatiquement en fonction des déplacements de l'utilisateur. « La géolocalisation ne déclenche plus aucune action. Notre application n’est tout simplement plus appelée, nous pouvons le suivre à partir de nos journaux », indique notamment l'un des développeurs de iConnectHue. Il semblerait que le souci soit évité si l'application est toujours active en arrière-plan.