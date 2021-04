Yale s'associe avec Philips Hue pour éclairer votre maison

Nous avons pu tester brièvement le système et nos différentes ampoules se sont bien allumées après l'ouverture de la serrure connectée Linus Smart Lock. Malgré tout, on sent que la peinture est encore fraîche en parcourant une interface un peu brouillonne et pas encore traduite en français.

Contactées par nos soins, les équipes de Yale nous ont confirmé que des mises à jour sont d'ores et déjà prévues dans les prochaines semaines pour résoudre ces problèmes de localisation.