Le Wi-Fi de l'iPhone désactivé définitivement par certains noms de réseaux

Comme l'a tweeté ce 4 juillet Carl Schou, lorsqu'un iPhone est connecté à un réseau comportant le signe « % » dans son nom, l'appareil n'est plus en mesure d'utiliser ni le Wi-Fi ni des fonctionnalités en lien avec le Wi-Fi, comme le transfert de fichiers AirDrop par exemple. Plus problématique peut-être, on apprend que la réinitialisation des paramètres du réseau et le changement de SSID peuvent parfois ne pas suffire à rétablir la connexion sur l'appareil confronté au bug.

Car il s'agit bien d'un bug, relatif à la prise en charge du réseau par iOS. Un bug qui semble pouvoir s'expliquer assez simplement si l'on en croit 9to5Mac .