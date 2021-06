Un bug lié à un nom de réseau peut désactiver la connectivité Wi-Fi de votre iPhone

Le bug a pu être reproduit par BleepingComputer et d'après certains retours, il ne concernerait pas les téléphones sous Android . Des chercheurs se sont penchés sur le sujet et pensent avoir affaire à un bug de type « format string ». Ces bugs sont rares aujourd'hui et sont liés à l'utilisation du caractère « % », qui dans certains langages signifie que ce qui va suivre est un spécificateur de format, ce qui n'est pas traité comme du texte ordinaire et cause ici un crash.