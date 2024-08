À noter que le bug est bien présent sur iOS 17.6.1 (la dernière version en date), mais aussi, dans une moindre mesure toutefois, sur la bêta d'iOS 18, dont la version finale est attendue dans les prochaines semaines.

De son côté, Apple n'a pas encore réagi à cette découverte, mais nul doute que la société américaine saura corriger cela au travers d'une future mise à jour de son OS. Contrairement au « Text Bomb » mentionné plus haut, ce nouveau bug ne met pas vraiment à mal l'iPhone, et ne peut être déclenché que localement, et non au travers d'un quelconque message.