Text Bomb : attention à ce message qui peut faire planter votre iPhone...

Un message pour les faire planter tous

The craziest iOS crash text bug 💀 pic.twitter.com/29LJPb67WP — EverythingApplePro (@EveryApplePro) April 23, 2020

Source : ZDNet

Depuis plusieurs années, Apple est régulièrement confronté à un bug de type «», soit un simple message capable de faire planter n'importe quel iPhone . Un nouveau cas surgit aujourd'hui encore...En effet, selon, un nouveau message, composé notamment de caractères de type sindhi, est actuellement en mesure de faire planter un iPhone, que ce dernier soit transmis via iMessage, WhatsApp Twitter , etc.Après avoir reçu une notification, l'iPhone victime du message en question devient inutilisable. De nombreuses fonctions tactiles ne répondent plus, l'iPhone ne peut pas être éteint, et finit par planter. Certains recommandent donc vivement de désactiver les notifications jusqu'à la prochaine mise à jour d'iOS.