L'iPhone 13 aurait une plus petite encoche

En plus de nous donner un aperçu visuel de cette plus petite encoche, ces vitres nous montrent la manière dont Apple compte s'y prendre pour proposer une plus grande surface d'écran. Nous trouvons donc le haut-parleur qui devrait aller se loger en bordure d'écran, laissant la place à des capteurs FaceID qui semblent avoir été rétrécis.

Ce changement serait le bienvenu, Apple ayant gardé la même encoche depuis l'iPhone X en 2017.