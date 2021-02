Hyundai et Kia ne produiront pas l'Apple Car, les pourparlers sont abandonnés

On pouvait s'y attendre, Apple, très attachée habituellement à garder le secret absolu concernant ses futurs projets, a visiblement peu apprécié que son éventuel partenaire s'épanche autant dans la presse. Aussi on apprend aujourd'hui que les discussions ont été brutalement stoppées.

C'est une nouvelle fois Hyundai et Kia qui communiquent à propos de cet arrêt soudain des négociations. Les constructeurs sont désormais plus prudents et ajoutent être en discussions avec plusieurs entreprises pour le développement de véhicules électriques, sans qu'aucune décision n'ait été prise pour le moment.

En interne, certains cadres de Hyundai s'inquiétaient également que le fait de travailler avec Apple ne transforme l'entreprise en simple sous-traitant de la marque à la Pomme. Ce sont aussi ces atermoiements publics qui auraient agacé les dirigeants d'Apple, préférant donc en rester là.

On ne sait évidemment pas si les négociations entre les deux parties pourront reprendre dans les prochaines semaines. Les constructeurs ayant la capacité de produire autant de véhicules que Hyundai et Kia sont rares et Apple pourrait ne pas se permettre de se priver d'un interlocuteur aussi important que Hyundai… Pourvu qu'il reste plus discret.