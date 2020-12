Pour Noël, le prix de l'iPhone 11 Noir 64 Go chute à un prix jamais vu !

Partons immédiatement chez Rakuten pour découvrir cette réduction des plus appréciables puisqu'il est affiché habituellement à 664,99€.



La livraison à domicile est gratuite et sera effectuée entre 6 et 16 jours. Le paiement en plusieurs fois est logiquement d'actualité et la garantie est valable pendant deux ans. Maintenant, place aux performances de ce smartphone.

L'iPhone 11 est donc pourvu d'un écran Liquid Retina de 6,1 pouces avec une définition maximale de 1792 x 828 pixels. Du côté des performances, nous retrouvons le processeur Apple A13 Bionic épaulé par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Le système d'exploitation est sous iOS 13.

Un an après sa sortie, le mobile de la marque à la pomme affiche encore une puissance impressionnante. Vous pourrez donc faire tourner toutes les applications mais aussi les jeux sans être victime du moindre ralentissement.