L'enceinte connectée Amazon Echo Dot 4 est à moins de 40 €

Cette version de l'Echo Dot dispose d'un design sphérique du plus bel effet (et vous pouvez choisir entre un coloris blanc ou bleu-gris). Sa forme permet au son de se diffuser plus amplement afin d'obtenir une qualité audio toujours plus détaillée et des basses équilibrées. Bref, le son haute définition obtenu devrait plaire à vos oreilles. Par ailleurs, vous serez en mesure de consulter l'heure plus rapidement via l'horloge directement intégrée par un affichage LED. Mais enceinte connectée oblige, de nombreuses fonctionnalités seront à votre portée…