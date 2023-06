The Last of Us : dernière ligne droite pour le regarder "gratuitement" sur Prime Vidéo

Pour rappel, le Pass Warner a été lancé le 16 mars dernier et regroupe plus d'une dizaine de chaînes du groupe Warner en plus de donner accès à une multitude de séries HBO (Game of Thrones, House of the Dragon, The Wire, etc.). Il est accessible au prix de 9,99 euros sans engagement (en plus de l'abonnement Amazon Prime). Vous l'aurez donc bien compris, à moins que vous n'ayez l'intention d'opter pour le Pass Warner, il ne vous reste désormais plus que quelques jours pour saisir votre chance de découvrir la série The Last of Us sur Amazon Prime Video.