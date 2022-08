Amazon prêt à racheter Electronic Arts ?

Cependant, d'autres rumeurs sont venues contrecarrer le scoop révélé par USA Today. En effet, la chaîne CNBC prétend qu'Amazon n'a pas prévu de faire une offre pour racheter Electronic Arts. En mai dernier, un possible rachat d'EA avait déjà fait la une. Parmi les entreprises intéressées, on retrouvait par exemple Apple, Disney et bien évidemment Amazon. Mais rien de concret n'avait filtré à cette époque pas si lointaine.