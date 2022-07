Dans la plus grande discrétion, Amazon a corrigé une faille grave de son application Photos

Une fois celui-ci lancé, la requête HTTP est redirigée vers un serveur contrôlé par l’attaquant, qui peut alors permettre aux applications malveillantes installées sur l'appareil de saisir le jeton d'accès de l’utilisateur. L’attaquant aurait ainsi eu les autorisations d’utiliser les API à des fins malveillantes (suppression de fichiers Amazon Drive, ransomware, etc.). Quoi qu’il en soit, Amazon a heureusement corrigé cette faille le 18 décembre 2021, soit un peu plus d’un mois après avoir été avertie du problème par la société Checkmarx. Plus de peur que de mal…