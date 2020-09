Instagram : une faille permettait de prendre le contrôle du smartphone à distance

La vulnérabilité en question pouvait être exploitée par une simple image renfermant un morceau de code spécifique et envoyée par email ou via une messagerie. Si la victime enregistrait la photo sur son téléphone et ouvrait l'application Instagram, le hacker pouvait prendre le contrôle du compte utilisateur. Par la même occasion, il avait également accès aux fonctionnalités de l'application, c'est-à-dire à l'appareil photo ou au microphone.

Check Point rappelle qu'il est important de passer en revue les permissions de chaque application. Yaniv Balmas, Directeur du département de la recherche du cabinet affirme : « En pratique, c'est l'une des meilleures lignes de défense dont tout le monde dispose pour faire face aux cyber-attaques sur mobile ».