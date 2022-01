Amazon lance un programme visant à soutenir les start-up qui créent des produits dits "durables"

Les candidatures à ce programme accélérateur sont d'ores et déjà ouvertes. Elles se destinent aux start-up installées en Europe et plus particulièrement à celles qui sont aujourd'hui en phase de démarrage, animées par l'ambition de créer des produits plus durables. « Les fondateurs devront avoir pour ambition de s'appuyer sur l'e-commerce pour dynamiser la croissance de leurs produits et s'engager à créer et à développer leur activité en tenant compte de son impact environnemental », prévient la firme de Jeff Bezos. La date limite de dépôt des candidatures a été fixée au 25 mars 2022, et les start-up sélectionnées seront mises au courant au printemps.