Le géant du Cloud AWS rachète la messagerie sécurisée Wickr

La division AWS s'est désormais enrichie d'une messagerie sécurisée grâce au rachat de Wickr. Fondé en 2011, Wickr s'enorgueillit d'être le seul service de collaboration qui répond à tous les critères de sécurité définis par la NSA. Cette messagerie, qui propose un chiffrement de bout en bout, est notamment utilisée par des professionnels et des entités gouvernementales et militaires pour partager des informations et des fichiers de façon sécurisée.