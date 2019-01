Adobe rachète le studio français Allegorithmic, spécialisé en outils de texture 3D

Allegorithmic dans le Creative Cloud d'Adobe

Basée en France, la sociétédispose d'. Parmi eux, on retrouve notamment Electronic Arts, Ubisoft, IKEA, BMW, Louis Vuitton... Les outils du groupe ont notamment été employés pourcomme Blade Runner 2049, Pacific Rim Uprising et Tomb Raider.Convaincu du fait que la proposition d'expériences interactives attrayantes, basées sur du contenu 3D, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, sera déterminante pour la réussite des marques qui veulent se démarquer et faire face à la concurrence,, et ajoute des workflows 3D à Creative Cloud,Concrètement, les outils Allegorithmic sont déjà proposés sous forme de service par abonnement aux clients individuels et aux entreprises. Adobe continuera à développer la disponibilité des outils Allegorithmic par abonnement, et dans quelque temps, le groupe annonceraPour le groupe Adobe, c'est une certitude : "".", déclare Sébastien Deguy, CEO et fondateur d'Allegorithmic. Ce dernier va occuper un poste de direction dans le cadre de projets autour de la 3D et de solutions immersives chez Adobe en tant que vice-president, 3D and Immersive, sous la direction de Scott Belsky.