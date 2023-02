Meta et l'histoire du brevet (qu'elle utilise sur Facebook et Instagram) qui lui coûta 175 millions de dollars

Un procès plus tard, et Meta se retrouve face à une amende salée. En septembre 2022, le jury a estimé que la société avait enfreint deux brevets, relatifs à une méthode de diffusion vidéo en continu et à une infrastructure pour un service de messagerie vidéo. Voxer se voit ainsi accordé 174,5 millions de dollars de dommages et intérêts sous forme de redevances.