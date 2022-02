Amazon et Apple seraient intéressés par le rachat de Peloton, le fabricant de machines de sport

D’autres acheteurs potentiels seraient également intéressés, mais aucun accord n’est imminent selon le quotidien économique. Néanmoins, s’il venait à y avoir une transaction, elle pourrait être importante compte tenu de la valeur marchande actuelle de Peloton par rapport à son sommet il y a environ un an. Une cession encouragée le par fonds activiste Blackwell, détenant 5 % du capital de l’entreprise, qui estime que le fabricant serait plus efficace sous la tutelle d’un grand groupe. L’investisseur exige également le départ du P.-D.G. et cofondateur, John Foley, tenu pour responsable de la mauvaise gestion de Peloton et de sa chute de plus de 75 % l'an dernier et de près de 25 % depuis janvier.