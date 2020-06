La Fnac, victime d'une usurpation d'identité à des fins malhonnêtes, prévient ses clients

Et parce qu'après l'information vient la sensibilisation et le conseil, la Fnac, qui prend "très au sérieux" cette campagne de phishing, appelle les consommateurs à "ne surtout pas répondre à ces e-mails frauduleux et à ne pas cliquer sur les liens ou pièces jointes qu'ils pourraient contenir." En outre, l'enseigne conseille à celles et ceux qui auraient transmis leurs identifiants ou mot de passe de changer ce dernier au plus vite, et de faire opposition à leur carte bancaire pour celles et ceux qui auraient transmis leurs coordonnées bancaires.