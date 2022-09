Iliad (Free) dégaine Stancer, une solution de paiement sans engagement ni abonnement : on vous dit tout

À l'heure où les étapes et autres frais pour la gestion et le traitement des paiements peuvent s'avérer pénibles pour un petit commerçant, Stancer nous dévoile donc, ce 27 septembre, sa toute première offre : StancerPay. Sa mission est simple : « Rendre le paiement physique et en ligne plus simple et plus accessible. » Une sorte de Square à la française.