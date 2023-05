À cause de Wikipédia, le mauvais drapeau du Vatican a été diffusé partout dans le monde

Ce n'est que depuis l'année dernière que l'erreur a été corrigée sur les pages de Wikipédia consacrées au Vatican. Le drapeau qui y figurait comportait une anomalie dans les armoiries papales. Plus précisément, la tiare située au sommet de celles-ci est accompagnée d'un disque rouge qui est ordinairement blanc, tandis que certaines autres parties ont une teinte de jaune différente de la version officielle.

L'erreur provient d'une modification effectuée en 2017, le contributeur précisant qu'elle avait été réalisée à des fins de « correction des couleurs ». Son erreur proviendrait du fait que la version des armoiries sur le drapeau du Vatican est légèrement différente de celle que l'on trouve ailleurs. Pour le père William Becker, curé de la paroisse St. Columbanus à Blooming Prairie, il ne s'agit pas de blâmer ce malheureux internaute, mais plutôt le site Internet du Vatican, qui manquerait de clarté et de précision concernant son drapeau.

Selon lui, « il serait bon que quelqu'un au Saint-Siège puisse, par le biais de son site web ou d'un autre moyen, rendre plus accessibles certaines spécifications de conception sur lesquelles les fabricants pourraient s'appuyer un peu plus ». En effet, ces derniers auraient une fâcheuse tendance à utiliser Wikipédia pour trouver les design à imprimer. Et malheureusement, ce qui devait arriver arriva…