Condamné à 32 ans de prison pour avoir écrit sur Wikipédia... en Arabie Saoudite

Les deux hommes qui ont été condamnés avaient été arrêtés en 2020, et accusés à l'époque d'influencer l'opinion publique et violer la morale publique. L'organisation DAWN, un groupe de journalistes et d'activistes de la liberté d'expression dans le monde arabe, notamment cofondée par Jamal Kashoggi (assassiné par les services du royaume), a vivement critiqué le jugement. Son directeur a ainsi déclaré « c'est méprisable, mais entièrement prévisible que le gouvernement saoudien poursuive des Saoudiens simplement pour avoir posté du contenu sur les atteintes aux droits de l'Homme qu'il commet ».